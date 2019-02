Rotterdamse wethouder Visser stapt op wegens lekken geheime informatie

Wethouder Adriaan Visser van Rotterdam (Financiën, Haven en Grote Projecten) neemt ontslag. Hij heeft naar journalisten gelekt uit een vertrouwelijk document over het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok.

De wethouder heeft hiermee geprobeerd de beeldvorming rond zijn rol in het project te beïnvloeden. "Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen", schrijft Visser aan de gemeenteraad.

De rekenkamer heeft een kritisch rapport geschreven over zijn rol als topambtenaar van de gemeente Rotterdam bij een oude omstreden vastgoeddeal over de ontwikkeling van het zogeheten Schiekadeblok, vlakbij het centraal station.

Hoewel hij politiek niet verantwoordelijk is, heeft Visser toch besloten de eer aan zichzelf te houden. "De berichtgeving over het Schieblok is mij niet in de koude kleren gaan zitten."

"Met pijn in mijn hart ben ik zelf tot de slotsom gekomen dat ik voor mezelf geen mogelijkheid meer zie om de stad Rotterdam als wethouder te dienen."

De wethouder zou geheime stukken rond het dossier Schiekadeblok hebben laten lekken naar de pers. Twee weken geleden publiceerde de Rekenkamer Rotterdam een explosief rapport over de erfpachtmaatregel die de gemeente Rotterdam in 2009 sloot met vastgoedinvesteerder LSI. In de nasleep zou dit geheime stuk zijn gelekt naar de raad en de pers.

Verdeling portefeuilles Visser

Totdat er een opvolger voor Visser is aangesteld heeft het college zijn portefeuilles verdeeld. Wethouder Moti (PvdA) neemt Financiën over, wethouder Kathmann (PvdA) Haven en wethouder De Langen (CDA) Organisatie.

Daarnaast was Visser verantwoordelijk voor grote projecten in Rotterdam. Wethouder Kurvers (VVD) wordt verantwoordelijk voor Feyenoord City, wethouder Bonte (GroenLinks) het Warmtebedrijf, wethouder Bokhove (GroenLinks) Hoekse Lijn en Maastunnel en Bert Wijbenga (VVD) de Coolsingel.

Wethouder Wijbenga benadrukt dat er snel een opvolger moet komen. "Dit moet een kwestie van weken zijn, niet van maanden. Die druk zetten we ook op D66. Tot die tijd gaan wij ervoor zorgen dat Rotterdam hier geen last van heeft en dus hebben we de portefeuilles verdeeld en werken we ons zo snel mogelijk in op de dossiers."