Bliek klaar: laat de vogels en vissen maar komen! Voor de officiële opening werden alle aanwezigen gevraagd om in de vorm van een vis te gaan staan.

In het Haringvliet is dinsdagmiddag het nieuwe natuureiland Bliek geopend. Het eiland ter hoogte van Middelharnis is speciaal aangelegd voor vogels en vissen. Bliek is drie hectare groot en op een klein uitkijkpuntje na niet toegankelijk voor publiek.

Het is ‘een kale boel’ op Bliek, vindt onze verslaggever Sanne Waldekker als ze er een exclusief kijkje mag nemen. Je ziet er niet veel meer dan zand, stenen en schelpjes. En dat hoort ook zo, legt Michiel van den Bergh van het Wereld Natuur Fonds uit. “We mikken hier op kustbroedvogels, die juist op kale grond willen broeden. Dit soort plekken zijn met de komst van de Haringvlietsluizen verdwenen. En nu de sluizen op een kier gaan willen we de natuur een handje helpen”, aldus Van den Bergh. Voor de vissen wordt bij het eiland een onderwatervisreservaat gecreëerd met constructies waar vissen kunnen schuilen en zich rustig voort kunnen planten. Boswachter Wicher Pen van Staatsbosbeheer kan niet wachten tot de eerste vogels Bliek gaan ontdekken. Hij verwacht dat dit in het voorjaar al gaat gebeuren als de dieren terug komen na het overwinteren in warmere gebieden. “Ik denk dan aan de kluut, de dwergstern, de kleine plevier, de bontbekplevier en de visdief”, legt Pen enthousiast uit. “En dan zien we niet direct hele kolonies, maar het begint met verkenners. Eind maart kan het al raak zijn.” Natuurbeleving Bliek is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij aan de verbetering van de natuur in de omgeving. Beleving speelt daarbij ook een grote rol. Van den Bergh: “Daarom is er ook op Bliek toch een vogeluitkijkpunt gemaakt, waar mensen straks met een bootje aan kunnen meren en kunnen genieten van de vogels zonder ze te verstoren.” De naam ‘Bliek’ werd gekozen na een namenwedstrijd. Een bliek is een jonge haring.