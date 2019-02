Deel dit artikel:













Tabakszaak overvallen in Rotterdam-Noord Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een tabakszaak aan het Stadhoudersplein in Rotterdam is dinsdagavond overvallen. Een dader kwam de winkel binnen en is daarna met een scooter weggereden richting de Statenweg.

Het is niet bekend of de man gewapend was en of hij buit heeft meegenomen.