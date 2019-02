Deel dit artikel:













Eerdmans: spoeddebat over aftreden wethouder Visser Joost Eerdmans

Fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam heeft een spoeddebat aangevraagd over het aftreden van wethouder Visser. Het debat moet donderdag plaatsvinden. "Dat debat gaat over hoe we nu verder moeten", zei Eerdmans op Radio Rijnmond.

Wethouder Adriaan Visser van Financiën heeft ontslag genomen. Hij stapt op na een kritisch rapport van de rekenkamer over zijn rol als topambtenaar van de gemeente Rotterdam bij een oude omstreden vastgoeddeal over de ontwikkeling van het zogeheten Schiekadeblok, vlakbij het centraal station. Het college hoeft desgevraagd van Eerdmans niet direct op te stappen. "Hopelijk kunnen we uit deze diepe ellende wat positiefs halen. Tuurlijk kunnen ze verder, maar wij vinden dat er met een andere manier met Leefbaar Rotterdam en de oppositie om moet worden gegaan."