D66: we zullen Adriaan Visser erg missen Chantal Zeegers

"Wij betreuren dit natuurlijk enorm. Adriaan is een zeer kundig wethouder geweest. We zullen hem erg missen", zei Chantal Zeegers, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam dinsdagavond op Radio Rijnmond over het opstappen van Visser.

"Hij heeft echt risicovolle projecten aangedurfd en dat wilden we als D66 ook. We willen van grote betekenis zijn in de stad en de dingen goed in de stad regelen en daar heeft hij voor een groot aantal dingen hele mooie resultaten neergezet." Lekken geheime informatie

Visser maakte zijn aftreden dinsdagmiddag bekend. Aanleiding is dat de D66-bewindsman geheime informatie heeft gelekt naar de pers over zijn aandeel in de aankoop van het omstreden Schiekadeblok. Daarover verscheen onlangs een kritisch rapport van de Rotterdamse rekenkamer. De gemeente nam het gebouw tien jaar geleden over. Visser was daar toen als topambtenaar bij betrokken. Volgens de rekenkamer betaalde Rotterdam te veel voor het gebouw en hield Visser informatie achter voor de gemeenteraad. Afgelopen weekend stuurde de wethouder stukken naar de pers om dat beeld bij te stellen. Die informatie stond niet in het rapport omdat-ie geheim was. De stukken hadden nooit naar buiten gemogen, erkent Visser nu. Niet goed te praten

"Dit is zeker niet goed te praten, dat wil ik ook zeker niet doen. Ik wil het niet wegmoffelen, maar we zien ook wel die andere kant", besluit Zeegers. "Dit is zeker niet goed te praten, dat wil ik ook zeker niet doen. Ik wil het niet wegmoffelen, maar we zien ook wel die andere kant", besluit Zeegers.