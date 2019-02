Moeder rapper Feis: 'Hij was zo gelukkig'

"Ik was als een soort robot. Je ene kind moet je begraven, terwijl je andere kind voor zijn leven vecht." De moeder van de doodgeschoten rapper Feis deed haar verhaal dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

"Je kunt het niet in woorden beschrijven, maar je wenst het echt niemand toe. Het is gewoon een nachtmerrie waar je wakker van moet worden."

Oudjaarsdag had de moeder van Feis nog een videogesprek met hem. "Hij had een lach op zijn gezicht, hij straalde. Hij was zo gelukkig en dat liet hij ook zien. Hij was blij met zijn huisje en had de vrouw van zijn dromen."

Het videogesprek werd afgesloten door de broer van Feis. "'Mam, maak je geen zorgen, we zijn samen', zei hij... Dus ze waren samen", snikt de moeder.

Aanleiding schietpartij

In Opsporing Verzocht werden beelden getoond van de schutter en vermoedelijke vluchtauto. Het staat nu vast dat de aanleiding voor de schietpartij een onbenullige ruzie in een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam was.

De groep met de latere schutter en de groep van Feis en zijn broer werden op een bepaald moment op straat gezet. Daar sloeg de vlam in de pan.

Beschermende houding

Volgens de politie wilde de broer van Feis de rapper mogelijk beschermen omdat die op krukken liep. Dat zorgde ervoor dat de situatie nog verder escaleerde. De schutter schoot Feis in de rug en de broer van Feis in zijn zij.

Feis bezweek enige tijd later aan zijn verwondingen. Zijn broer lag wekenlang in coma in het ziekenhuis. Pas onlangs is hij daaruit ontwaakt.