Dordt genomineerd voor 'Evenementenstad van 2019'

De gemeente Dordrecht is in de race om 'Evenementenstad van 2019' te worden. Dordt heeft concurrentie van Den Haag en Nijmegen.

In 2003 en 2012 wist Dordrecht de titel voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners in de wacht te slepen.

"Dordrecht is een échte evenementenstad. Niet voor niets is Dordrecht al twee keer eerder evenementenstad van het jaar geworden. Hier mogen we heel trots op zijn", zegt ​​​wethouder Maarten Burggraaf.

"Het is ook een steun in de rug om ons evenementenbeleid krachtig voort te zetten waarin we bijvoorbeeld de ondersteuning van organisatoren rondom veiligheidseisen dit jaar in gang hebben gezet."



In Dordrecht worden jaarlijks tal van evenementen gehouden. Voorbeelden zijn Dordt in Stoom, de Kerstmarkt, het Sinterklaashuis, Big Rivers en muziekfestivals.