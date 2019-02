Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: De verhalen van vroeger in de schipperssoos Zwijndrecht

De 'schipperssoos' in Zwijndrecht bestaat ruim tien jaar. Elke veertien dagen komen tientallen oud-binnenvaartschippers en schippersvrouwen op dinsdagmiddag bij elkaar in het schippersinternaat in Zwijndrecht, waar ze altijd een hoop te bespreken hebben.

Want de binnenvaart, dat is een wereld op zich. Ook al wonen de meeste oud-schippers alweer jaren aan wal. "Ze komen overal vandaan", zegt schippersvrouw Jean Wijnen over de aanwezige gasten dinsdag. "Op de fiets vanuit Papendrecht, maar ook met de trein vanuit Nijmegen. Ze vinden het leuk om mensen hier te ontmoeten." Het leuke aan de schipperssoos is volgens oud-binnenvaartschipper Gerard van Lochem vooral de gesprekken die je daar kan voeren. "We kunnen oude koeien uit de sloot halen, maar ook gemeenschappelijke gesprekken hebben waarbij we allemaal weten waarover het gaat. Dat bindt." "De binnenvaart moet je zien als een eiland, waarop iedereen elkaar heel goed kent", zegt Wijnen. "Als je elkaar niet kent, dan ga je met elkaar praten en blijk je elkaar uiteindelijk tóch nog te kennen. We hebben eigenlijk één grote gemeenschap, die elkaar oppervlakkig kent." Verslaggeefster Suzanne Mulder nam dinsdagmiddag een kijkje bij de schipperssoos.