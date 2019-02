Bijzonder huis te koop: Dikke villa in Oostvoorne

De huizenmarkt in onze regio is booming. Veel huizen worden binnen enkele dagen verkocht. Maar met sommige huizen loopt het niet zo'n vaart. RTV Rijnmond ging eens kijken bij een huis dat al jaren te koop staat: Een villa aan de Kooysightlaan in Oostvoorne. 2.895.000 euro kosten koper.

De rietgedekte villa ligt verdekt opgesteld achter een hek, een oprijlaantje en wat hoge bomen. Aan één kant grenst de tuin aan een doorgaande weg. Makelaar René Nierop wacht ons buiten op en wijst ons een parkeerplek.

Engels landhuis

We wandelen eerst wat rond in de tuin. René is dolenthousiast over het huis: "Het is gebouwd in de stijl van een Engels landhuis, echt schitterend. En je woont hier gewoon in het bos! En je bent zo op het strand. Een geweldige plek".

Langs de paadjes staan manshoge rododendrons en ook een waar bamboebos. Er is een vijver en een gastenverblijf, nu in gebruik als atelier. Midden in het strakke gazon ligt een trampoline.

Binnen brandt het haardvuur. Er is een enorme woonkamer met twee zithoeken, een grote woonkeuken en vier slaapkamers met eigen badkamer. In de garage is plek voor drie auto's, er zijn Grieks marmeren vloeren, kroonluchters, hoge plafonds... noem maar op. In de keuken krijgen makelaar René en de eigenaar het aan de stok met het koffiezetapparaat, dat van alles doet, behalve koffie zetten.

Grondig verbouwd

De huidige eigenaar - die verder anoniem wil blijven - heeft het twintig jaar geleden gekocht als bungalow en grondig verbouwd. "Er is een verdieping op gezet. En verder heb ik alles op maat laten maken: de deuren, de kozijnen, de kasten, de balustrade... alles is handwerk".

"In de grote badkamer zijn twee oude Italiaanse mannetjes drie maanden bezig geweest om al het rode marmer te zagen en te leggen. Met de hand!", vervolgt de eigenaar. "Maar ja, rood marmer, dat moet maar net je smaak zijn. De mensen tegenwoordig willen alles strak en grijs. Ik hou zelf van warmte en gezelligheid."

'Ik hou van dit huis'

Het huis staat al een jaar of drie te koop. Mogelijk schrikt de prijs kopers af, of vinden ze de aankleding niet mooi. Het is klassiek. En als je daar niet van houdt moet je wel alle vloeren en trappen er uit slopen, vier badkamers renoveren en een keuken vernieuwen. Een recente prijsverlaging - naar onder de 3 miljoen euro - heeft kortgeleden weer wat nieuwe kijkers getrokken.

"Het staat al een tijdje te koop ja, maar dat is ook mijn eigen schuld", grinnikt de eigenaar. "Er waren wel mensen die het wilden kopen en toen heb ik zélf de verkoop afgeketst. Omdat ik er toch geen afscheid van wilde nemen."

Een nieuw huis heeft de huidige eigenaar nog niet: "Weet je, ik hou van dit huis. Het staat alleen op de verkeerde plek voor mij. Ik word nu wat ouder en wil graag dichterbij mijn familie wonen, in Noord-Holland. Maar ik ga met pijn in mijn hart weg uit Oostvoorne".

Klik op de video om zelf ook even binnen rond te kijken!