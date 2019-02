Rotterdammer vast voor liquidatie op klaarlichte dag

De politie heeft deze week een 23-jarige Rotterdammer opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op de 64-jarige Rotterdammer Moon Tong Choi. Hij werd in oktober 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten in Rotterdam-Kralingen.

Het slachtoffer zat in een auto bij de kruising van de Willem Ruyslaan en de Oudedijk, toen een man op een scooter hem van dichtbij onder vuur nam. Hij raakte zwaargewond en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

In de wagen zat ook een bijrijder. Die bleef ongedeerd. De dader vluchtte richting de Kralingse Zoom. Op de 's-Gravenweg ging hij met zijn scooter onderuit, waarna hij zijn vlucht te voet vervolgde.

Choi was een bekende van de politie. De politie houdt er daarom rekening mee dat dit gaat om een afrekening in het criminele drugsmilieu.