Feyenoord-fans over Advocaat: ‘We moeten vooruit, niet achteruit’

De supporters van Feyenoord zitten niet te wachten op Dick Advocaat als nieuwe trainer. Dat is de conclusie na een enquête op het Twitter-account van RTV Rijnmond Sport.

Na meer dan 2.000 uitgebrachte stemmen blijkt dat 89% van de reageerders het niet eens is met de stelling ‘Dick Advocaat is de juiste trainer voor Feyenoord.’ 11% ziet de komst van de Hagenaar als opvolger van Giovanni van Bronckhorst wel zitten.

Zoals bekend is Advocaat de nummer één kandidaat om in de Kuip als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Twitteraar Bert Verhoef is het daar niet mee eens. ‘We moeten vooruit, niet achteruit’ schrijft hij onder onze Twitter-enquête. Tanja Abresch doet een oproep: ‘Please Feyenoord, luister naar je supporters... geen Advocaat.’

‘Doen’, zegt een positieve Leo Bruinsma. Hij is dus wel voor de komst van Advocaat. Peter Smit vindt het een heel slecht idee: ‘Niet doen.’ Arjan Tetteroo komt met een verrassende naam als nieuwe trainer van Feyenoord. Kees van Wonderen is zijn ideale kandidaat. De oud-speler van de Rotterdamse club is momenteel in dienst van de KNVB.

De opvolging van Van Bronckhorst houdt de gemoederen van het Feyenoord Legioen flink bezig. Ook op divers supporters-sites worden stevige discussies gevoerd. Het is nog niet duidelijk wanneer technisch directeur Martin van Geel de naam van de nieuwe trainer bekend zal maken.