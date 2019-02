'Opstappen wethouder Visser volstrekt terecht'

Het ontslag van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser komt voor de Rotterdamse Rekenkamer als een verrassing. "We zagen het nieuws niet echt aankomen in deze mate", zegt Paul Hofstra van de Rekenkamer woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Het opstappen vinden we wel volstrekt terecht."

Visser nam dinsdagavond ontslag, nadat bekend was geworden dat hij naar journalisten een vertrouwelijk document over het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok had gelekt.

Anderhalve week geleden kwam een kritisch Rekenkamerrapport uit over de erfpachtconstructie die de gemeente in 2009 sloot met een vastgoedontwikkelaar over het Schiekadeblok. In dat rapport speelde Adriaan Visser een centrale rol: hij zou solistisch hebben gewerkt en informatie over de risico's van de constructie niet goed hebben doorgegeven aan het college.

Met het lekken van het geheime document, hoopte Visser de beeldvorming rond zijn rol in het project te beïnvloeden.



"Het is erg kwalijk", zegt Hofstra over het lekken van een geheim document door Visser. "Stukken waar geheimhouding op is gelegd door het college, zijn ook daadwerkelijk geheim. Als je dat lekt, is dat een ambtsmisdrijf. Daar moet je voor vervolgd worden. Het is een persoonlijk drama voor Visser."

Aangifte

Of het college aangifte gaat doen tegen de wethouder, wordt woensdag bekend. De gevolgen van het aftreden van Visser zijn in ieder geval groot voor het college en Rotterdam zelf, stelt politiek verslaggever Ewoud Kieviet.

"Alle portefeuilles die hij had, zijn nu verdeeld over andere wethouders", zegt Kieviet. Visser was onder meer verantwoordelijk voor de onderwerpen Financiën, de haven en grote projecten zoals de Hoekse Lijn en Feyenoord City. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar Feyenoord City, was er niemand die er zo fel in stond als Visser. Hij stond vaak lijnrecht tegenover de club Feyenoord. Nu neemt wethouder Kurvers dat tijdelijk over. De vraag is maar: kan iemand die nieuw is in het dossier, er zo hard in gaan staan?"

De verwachting is niet dat die portefeuilles verdeeld blijven, maar dat naar een andere wethouder zal wordt gezocht die de taken van Visser overneemt. Kieviet: "Je moet verstand hebben van financiën, de haven én al die lastige dossiers. Dat is heel moeilijk."

Woensdagochtend wordt duidelijk of aangifte wordt gedaan. Donderdag volgt een spoeddebat over deze kwestie.