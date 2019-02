Meer dan 40 tips rond dodelijke schietpartij rapper Feis

De politie heeft meer dan veertig tips binnengekregen rond de schietpartij in de nieuwjaarsnacht op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij kwam de 32-jarige rapper Feis om het leven. Zijn broer raakte zwaargewond.

De schietpartij kwam dinsdagavond aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht. Zo werden onder meer beelden getoond van de schutter en de vermoedelijke vluchtauto. Ook deed de moeder van de rapper haar verhaal in het programma.



Volgens de politie is een onbenullige ruzie in een café aan de Nieuwe Binnenweg vermoedelijk de aanleiding is geweest voor de schietpartij. De groep met de latere schutter en de groep van Feis en zijn broer werden op een bepaald moment op straat gezet. Daar sloeg de vlam in de pan.

De broer van Feis wilde de rapper mogelijk beschermen, omdat die op krukken liep. De situatie escaleerde hierdoor nog meer. De schutter schoot Feis in de rug en de broer van Feis in zijn zij.

Feis bezweek enige tijd later aan zijn verwondingen. Zijn broer lag wekenlang in coma in het ziekenhuis. Pas onlangs is hij daaruit ontwaakt.



De Telegraaf meldde woensdag op basis van bronnen rondom het onderzoek dat de politie op zoek is naar de 24-jarige Silvano M.. Hij zou de schutter zijn geweest. De politie kan dit niet bevestigen.