Schouwbrand in woning Melissant Foto: Archief

In een woning in Melissant op Goeree-Overflakkee is woensdagochtend brand uitgebroken. De brand woedt in de schouw van een huis aan de Molendijk. Ook zou rook door de voegen komen.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Onder meer een cobra-blussysteem wordt ingezet, dat onder hoge druk van buitenaf branden kan blussen op moeilijk bereikbare plaatsen. In de woning is geen sprake van rookontwikkeling. Brandweerlieden gaan op verder onderzoek uit om te kijken waar de brand precies is ontstaan. Het is niet duidelijk of de bewoners thuis waren toen de brand uitbrak. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.