Eerste interland werd 125 jaar geleden gespeeld in Crooswijk

Een bijzonder jubileum vandaag. Precies 125 jaar geleden, op 6 februari 1894, werd de eerste interlandwedstrijd in Nederland gespeeld. Dat gebeurde aan het Crooswijkse Schuttersveld bij de club Sparta. De tegenstanders kwamen uit Felixtowe. Nederland verloor met 0-1.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren vertelt bij Wakker@Rijnmond: "Er was in die tijd nog geen voetbalbond die interlands organiseerde. Spartaspelers waren in 1893 al een keer op bezoek geweest bij Felixstowe, dat vlakbij een haven ligt. Dus waarschijnlijk zijn ze met de boot gegaan en hebben ze de spelers het volgende jaar uitgenodigd in Rotterdam."

Veldje met touw

Van de Vooren heeft twee krantenberichten en een tekening opgeduikeld uit die tijd. In een verslag wordt beschreven dat de spelers van het Nederlandse bondsteam allemaal in hun eigen clubshirt speelde. Dat moet een rommelige indruk gemaakt hebben, denkt van de Vooren.

Wat ook opvalt is dat het er op het veld heel anders aan toeging dan nu. "Het voetballen leek meer op rugby. Je ziet op de tekening dat de mannen over elkaar buitelen." Ook opmerkelijk is dat er geen grenslijnen waren. Het was gewoon een veldje met een touw er omheen gespannen.

Elitesport

Er waren vijfhonderd toeschouwers. "Dat is best veel voor die tijd. Als je beseft dat er maar rond de vijfhonderd geregistreerde voetbalspelers waren. Voetbal was voor de elite." Een van de spelers was Jan Kan, de vader van cabaretier Wim Kan. Jan Kan werd later minister van Binnenlandse zaken. "Dus dat geeft het niveau wel een beetje aan."