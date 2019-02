Metrostation bij Van Nellefabriek en behangkunst op Art Rotterdam

Vanaf woensdag is Art Rotterdam weer neergestreken in de stad. De kunstbeurs viert haar twintigste verjaardag. Zoals ieder jaar zijn locaties door heel Rotterdam tot en met zondag ingericht met de nieuwste beeldende kunst. Pal voor de Van Nellefabriek, hoofdlocatie van Art Rotterdam, staat een voor Rotterdammers welbekend metrostation.

Kunstenaar Willem de Haan bouwde de ingang van metrostation Delfshaven aan de Schiedamseweg op de centimeter na. Het kunstwerk stond eerder in een weiland in Overijssel.

"Ik woon in Delfshaven, dus ik gebruik heel vaak het metrostation Delfshaven", vertelt de kunstenaar. "Ik was een keer op bezoek in een weiland om een kunstwerk te ontwerpen voor dat weiland en ik dacht: wat zou het fantastisch zijn als ik vanuit Delfshaven zo in vijf minuutjes in Overijssel uit kan stappen en daar een wandeling kan maken."

De M van metro

De Haan heeft het metrostation bij de ingang van de Jumbo in Rotterdam-West tot de centimeter opgemeten. Het heeft op zes plekken gestaan en is nu de blikvanger van Art Rotterdam, ongeveer een kilometer bij het originele metrostation vandaan.

Bij het kunstwerk stond eerder een blauw bord met witte 'M', zoals in Amsterdam. Nu het metrostation 'thuis' is, prijkt de vertrouwde gele 'M' erboven. De gemeente en de RET hebben het metrobord gesponsord.

Wat de replica op ware grootte kunst maakt, is voor de maker niet zo'n belangrijke vraag. Volgens hem heeft een metrostation op een bijzondere plek een ontregelend effect. "Het metrostation staat op een plek waar je hem niet verwacht. Alle zeven plekken zijn plekken waarvan ik vind dat ze extra aandacht moet krijgen en daarom een metrostation moeten hebben."

Behangkunst

Maar er is meer te zien tijdens Art Rotterdam. Jaap Snijder en Marcelo Gimenes van Snijder&CO zijn gespecialiseerd in het met de hand beschilderen van behang. Ze noemen zich behangkunstenaars en tijdens Art Rotterdam kun je meekijken in hun atelier in Rotterdam-Noord.

Volgens de twee behangkunstenaars is die kunst verloren gedaan. Ze blazen samen de behangkunst nieuw leven in en schilderen landschappen met de hand met muurverf op vliespapier. Lieflijke, romantische taferelen met vogels, bloemen, bomen, insecten.

Lopen door een landschap

Het materiaal is minder kwetsbaar dan materiaal van vroeger. "Maar wel met de technieken van toen. We hebben geprobeerd om dat effect van lopen door een landschap te creëren", leggen ze uit. De kunstenaars proberen door te spelen met perspectief en lichtval een looproute door de kamer te bepalen.

Er mogen wel gewoon schilderijen over het beschilderde behang worden gehangen, of meubels voor worden geplaatst. "We vinden het wel decoratie, we proberen een beetje weg te blijven van kunst, gek genoeg. Het moet opgaan in de omgeving."

Zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur kun je meekijken in het atelier van Snijder&CO aan de Koningsveldestraat in het Oude Noorden.