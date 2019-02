Deel dit artikel:













Thuiszorginstelling Joost Zorgt failliet Joost Zorgt Rotterdam - Foto: Google Street View

De Utrechtse thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet verklaard, heeft oprichter Joost Nauta bekendgemaakt. Joost Zorgt was ook actief in Rotterdam en had een kantoor aan de Schiedamse Vest in het centrum.

Volgens Nauta is zijn bedrijf ten onder gegaan aan een langdurig zakelijk conflict met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Joost Zorgt had 300 medewerkers, de helft daarvan was in dienst. De thuiszorgorganisatie had 800 cliënten. Het bedrijf hoopt op een doorstart. Oprichter Joost Nauta heeft een spierziekte. Hij kan alleen maar twee vingers bewegen en is daarom aangewezen op thuiszorg. Hij richtte uit onvrede zijn eigen organisatie op.