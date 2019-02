In Spijkenisse is woensdagmiddag een schoenenzaak overvallen. Het gaat om de schoenmaker aan de Nieuwstraat.

Een man kwam even voor 13:00 uur de zaak binnen en bedreigde de medewerker met iets dat leek op een vuurwapen. De overvaller ging er vervolgens te voet vandoor met een onbekend geldbedrag.

De medewerker is niet gewond geraakt. Hij was als enige in de zaak toen de overval gepleegd werd.