Recordhoeveelheid drugs onderschept in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. Het gaat om bijna 19 duizend kilo, meer dan drie keer zo veel als in 2017. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De vangsten zijn gedaan door het Hit And Run Cargo-team (HARC): een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM. Ze onderschepten vorig jaar in totaal 109 partijen, terwijl dat in 2017 82 partijen waren.

Naast de cocaïne werden ook andere drugs onderschept: 3378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne.

Tussen de partijen zaten een aantal opvallende vangsten. Zo onderschepte de douane in oktober vorig jaar een partij cocaïne van 1300 kilo, die verstopt zat in een container met diepgevroren blokken kippenlevertjes. De waarde van de drugs was zo'n 30 miljoen euro. Ook werden drugs gevonden in een benzinetank van een Range Rover.

Tien van de 109 partijen drugs zijn eind december onderschept. Ze zaten verstopt in containers uit onder meer Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.