M&M's-dief vast voor inbraken, overval en verkeersongeluk onder invloed

De politie heeft een man van 22 zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Hij wordt verdacht van een overval en twee inbraken begin januari in Spijkenisse. De man zat al vast, omdat hij onder invloed van alcohol een verkeersongeluk had veroorzaakt.

De eerste inbraak waar de man van wordt verdacht, was in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari. De inbreker werd betrapt door een medewerker van een bedrijf aan de Ir. Herman de Grootweg in Spijkenisse. Hij wist een laptop en een telefoon te stelen. De tweede inbraak was in een restaurant aan de Malledijk, in de nacht van zondag 6 op maandag 7 januari. Daar stal de man verschillende flessen drank en het geld uit de fooienpot. Diezelfde nacht overviel de man een tankstation aan de Tramdijk in Spijkenisse. Hij vroeg een paar maal om sigaretten. Toen zijn pinpas niet werkte, liet hij de medewerkster een groot mes zien en ging er met een zakje M&M’s vandoor. De politie zag een link tussen de drie misdrijven en hield vrijdag de 22-jarige man aan. Rechercheurs onderzoeken of hij nog meer misdrijven heeft gepleegd.