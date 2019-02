Islamitische hogeschool in Rotterdam failliet

De hogeschool 'Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences' in Rotterdam is dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. Drie docenten en twee medewerkers stapten met een advocaat naar de rechter omdat zij al een tijd niet betaald kregen.

Medewerkers van de school zijn in een periode in 2015 en in de tweede helft 2018 niet uitbetaald. Dat is meerdere keren behandeld door de kantonrechter. Het gaat volgens de vijf aanvragers om ruim 100 duizend euro in totaal. De universiteit heeft op geen enkele manier gehoor gegeven aan de roep om het uitbetalen van salaris, en was op geen enkele zitting aanwezig.

Marcel Windt is aangewezen als curator. Het is aan hem om een oplossing te zoeken in dit conflict. De directie van de instelling heeft laten weten door te willen.

Er zijn volgens Windt nu twee opties. De eerste optie is de school sluiten en stoppen met alle activiteiten. Dat is volgens hem niet gunstig voor de betrokken partijen, ook niet voor de docenten en medewerkers. Het alternatief is dat er toch ergens geld vandaan komt. Windt is data aan het verzamelen om een totaaloverzicht te krijgen van bezittingen en schulden. Hij hoopt zo tot een oplossing te komen.

De Europa Islamic University of Applied Sciences was de afgelopen jaren vaker in opspraak. Eind vorig jaar dreigde minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven de accreditatie van de bachelor- en masteropleiding in te trekken als de hogeschool niet binnen drie maanden de zaken op orde zou hebben. Ze had veel kritiek op de instelling, onder meer vanwege de onduidelijke bestuursstructuur en de onrealistische begroting. De termijn die de minister gaf, loopt deze maand af.



Ook moest de onderwijsinstelling in 2017 de naam veranderen. Het heette toen Islamitische Universiteit Europa en voerde onterecht de titel universiteit. De Engelse term 'university' is niet beschermd.

Een bestuurder van de instelling is meerdere keren opgepakt in verband met fraude rond giftenaftrek.