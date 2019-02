Beelden verdachten schietpartij in druk Rotterdams metrostation op tv

Er zijn haarscherpe beelden van de verdachten van de schietpartij op het drukke metrostation Beurs in Rotterdam. Tussen de reizigers werden afgelopen zaterdag rond 22:00 uur schoten gelost.

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond toont de beelden van de verdachten donderdagavond, in een poging de schutter te pakken te krijgen.

Twee mannen kregen het volgens de politie aan de stok met een groepje andere mannen in het metrostation. Nadat er al heel snel een klap werd uitgedeeld, werd er zelfs geschoten.

De politie neemt de zaak zeer hoog op omdat het op dat moment druk was met reizigers en het risico op onschuldige slachtoffers groot was. In Bureau Rijnmond worden beelden getoond van de verdachten. De twee mannen staan er haarscherp op.