Gevonden! Nieuw weiland voor Capelse schaapshondentrainer

Estrella Bakelaar op haar huidige weiland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na maart moet ze dit veld verlaten.

De Capelse Estrella Bakelaar is in haar nopjes: binnen twee weken na haar oproep voor een weiland om trainingen schapendrijven te geven, heeft ze een nieuw plekje gevonden. De nieuwe locatie is een weiland in Stolwijk van één hectare.

"Ik heb gewoon weer een plekje om te trainen", zegt Bakelaar opgelucht. "Het is een mooi en groen stukje grond. Ik ben er erg blij mee."

De schapendrijfster moest op zoek naar een nieuwe lap grond , omdat de boer die haar huidige trainingsveld in eigendom heeft er weer gewassen wil gaan verbouwen. In haar zoektocht naar een weiland heeft ze onder meer gemeentes en natuurorganisaties aangeschreven. Ook heeft ze bij boeren in de omgeving geflyerd.

Meerdere opties

Na haar oproep kwamen er reacties uit heel Nederland binnen, maar de keuze voor Stolwijk lag voor de hand. "Dat is in de buurt en zorgt voor de minste reisproblemen. Ook voor cursisten is dat belangrijk."

De nieuwe locatie biedt zelfs nieuwe kansen, volgens Bakelaar. "Er is hier meer horeca in de buurt. Dat geeft de mogelijkheid om de zakelijke markt aan te boren. Dan denk ik aan cursussen communicatie met behulp van de honden. Honden reageren namelijk ook op lichaamstaal."

De komende weken is de schaapshondentrainer nog te vinden op het weiland in Nieuwerkerk aan den IJssel. In maart zal ze de schapen gaan verhuizen, om vanaf mei cursussen te geven op de nieuwe locatie.