The Passion in Dordrecht zoekt jong en hip koor

The Passion in Rotterdam

De selectie voor het koor van The Passion 2019 is amper begonnen en er is al kritiek op de criteria. "Tsja, eigenlijk is dat elk jaar hetzelfde", verzucht Kirsten Michel. Ze is als koorleider verantwoordelijk voor de selectie.

Speciaal voor de negende editie van The Passion, op 18 april in Dordrecht, wordt ook nu een gelegenheidskoor gevormd, dat live te zien en te horen is bij het televisiespektakel over het lijden en de dood van Jezus Christus.

Naast zangervaring, affiniteit met pop, gospel en meerstemmig zingen moeten kandidaten wonen, werken of ter kerke gaan in Dordrecht en minimaal 18 tot maximaal 36 jaar oud zijn.

"We zoeken een jong, hip koor voor The Passion, vandaar die leeftijdsgrens. Als we een mannen- of vrouwenkoor nodig zouden hebben, selecteer je ook. Het is nu eenmaal zo", zegt Kirsten Michel.

Net zo nuchter reageert ze op kritiek dat kandidaten per se iets met Dordrecht moeten hebben: "Elk jaar zoeken we de koorleden in de plaats waar de uitzending vandaan komt. Dat maakt het juist extra leuk."

Wie meent te voldoen aan de criteria en op 18 april mee wil zingen, moet een filmpje inzingen met een couplet en een refrein en dat via WeTransfer sturen naar dordrecht@thepassion.nl.

"We willen in dat mailtje ook graag een korte motivatie lezen waarom je mee wilt doen, en uiteraard wat je zangervaring is", zegt Michel.

Insturen kan tot 18 februari. Op zaterdag 2 maart volgt een auditie. "Waarbij we zoveel mogelijk mensen een kans geven", belooft ze. Op 8 maart wordt de selectie bekend.