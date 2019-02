Rotterdam wordt trekpleister superjachten met plan 'Rijnhaven Marina'

Als het aan een tiental maritieme bedrijven ligt, wordt een deel van de Rijnhaven in Rotterdam omgebouwd tot jachthaven voor superjachten. In 'Rijnhaven Marina' moet plek komen voor zo'n vijftig jachten, mogelijk al in 2020.

Er zijn al plannen voor een ander deel van de Rijnhaven. Een klimaatcentrum, een zwembad en andere nieuwe gebouwen. De initiatiefnemers van het plan voor de marina vinden dat een jachthaven daar goed op aansluit.

Het moet een plek worden voor de allergrootste jachten die in Nederland geproduceerd worden, zegt jachtbouwer Sietse Koopmans. "Er is een enorme behoefte aan plekken waar jachten bij oplevering een paar dagen kunnen liggen."

In de marina moet ruimte komen voor schepen tot zeker 100 meter met een waarde van 60 miljoen euro en meer. "Rotterdam is de perfecte locatie, in het midden van refitterij", zegt Koopmans. Refit is een term voor herstelwerkzaamheden in de scheepsbouw.

"De schepen zijn enorm kostbaar. Ik denk dat Rotterdam als hub een enorm belangrijke plek kan worden. Er wordt steeds meer gevaren naar het noorden, allemaal plekken waar de infrastructuur minder is. Rotterdam is een prima plek om een paar maanden te blijven voordat je eropuit trekt."

"Het is een prachtig kijkspel. Schepen en vooral jachten zijn prachtig om naar te kijken", zegt de jachtbouwer. "Water zit in ons bloed, we zijn een waterland, jacht is een Nederlands woord, een Nederlandse uitvinding."

Het plan voor Rijnhaven Marina is onlangs aangeboden aan de gemeente Rotterdam en moet de komende maanden verder vorm krijgen.