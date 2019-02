Vlaardingse bezingt Hoekse Lijn drama

Duizenden mensen bekeken de video al over het drama van de Hoekse Lijn. De Vlaardingse zangeres Sandy Struijs schreef een tekst op een bekende melodie en nam zelf thuis een heuse videoclip op. Met een knipoog neemt ze de vertraging van de metroverbinding op de korrel.

Voor Sandy is het gebbetje. Ze maakte al eerder een lied over de Botlekbrug getiteld 'De Teringbrug'. "De clip heb ik daar opgenomen maar het gaat over iedere brug die open staat", lacht Sandy. "Het komt altijd ongelegen, dus een tering brug."

Op de deun van 'In the navy' van The Village People bezingt de Vlaardingse de herhaalde vertragingen van de in gebruik name van de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland.

Sandy vertelt dat ze in de ouderenzorg werkt. De drukte van het werk kan ze kwijt in haar passies muziek en fotografie. "Ook de video's maak ik helemaal zelf." Verder is ze vaste vocale gast bij een maandelijkse talkshow in Rotterdam Zuid. "Daar vroegen ze me om teksten te schrijven over Rotterdam en zo is het een beetje begonnen."

De Hoekse Lijn is nu dus aan de beurt. Ondanks het drama van uitstel op uitstel stemt het lied vrolijk. Het wachten is op rijen passagiers die in polonaise op het perron zingen:

"Op de metro, ach ja we wachten al zo lang, Op de metro, Ja ik word nu wel wat bang, dat de metro er toch echt nooit komen zal, Zonder metro, zonder metro."

In april treedt Sandy Struijs op in Prikkewater in Vlaardingen.