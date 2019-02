Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdam laat extern onderzoek doen naar lekken Visser Foto: Adriaan Visser (ANP)

Er komt een extern onderzoek naar het document over het Schiekadeblok dat door wethouder Adriaan Visser is gelekt aan journalisten. Het college van Burgemeester en wethouders wil weten of het stuk nog steeds geheim is of dat die geheimhouding er al vanaf is.

Adriaan Visser is dinsdag opgestapt als wethouder financiën en grote projecten, nadat belastende informatie over hem aan het licht kwam. Er zou bij de gemeente melding zijn gemaakt van het lekken van vertrouwelijke informatie. Visser was in 2009 als topambtenaar nauw betrokken bij het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok. Het pand vlakbij het Centraal Station in Rotterdam zou verbouwd tot een grote kantorenlocatie. Mislukt project De gemeente betaalde tien jaar geleden 52 miljoen euro voor de grond via een erfpachtregeling van projectontwikkelaar LSI. Maar door de crisis kwam het project niet van de grond. Visser was toendertijd topambtenaar van de gemeente en nauw betrokken bij het mislukte vastgoedproject. De Rekenkamer Rotterdam heeft de zaak onderzocht en kwam twee weken geleden met harde conclusies over wat er is fout gegaan. Adriaan Visser wordt verweten dat hij te solistisch heeft gewerkt en niet alle beschikbare informatie heeft gedeeld met de toenmalige wethouder Karakus. Daardoor is de raad toen niet goed ingelicht. In een reactie op het rapport heeft Visser, die in dit stadsbestuur dus wethouder was geheime rapporten met daarin informatie die verzachtend zouden zijn voor hem gedeeld met de pers. Iets dat verboden is.