Twee verdachten van mishandeling Tommy vrij

Twee jongens van 15 en 16 die worden verdacht van de mishandeling in januari van een 14-jarige jongen in Spijkenisse komen donderdag vrij onder 'strikte voorwaarden'.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. Zo staan de jongens onder toezicht. Ook geldt voor hen een avondklok. Dit is woensdag besloten door de jeugdraadkamer van de rechtbank.

Een filmpje over de mishandeling circuleerde op internet. Daarop is te zien hoe het slachtoffer wordt geschopt en geslagen. De jongen liep volgens een buurtbewoonster een gebroken neus, een gescheurd oor en blauwe plekken op. De politie begon meteen een onderzoek en hield in totaal zes verdachten aan. De vier andere verdachten werden al eerder onder voorwaarden vrijgelaten.

Het OM beschouwt de twee die donderdag vrijkomen als de hoofdverdachten, zei een woordvoerder van het OM. Zij zouden het meeste geweld hebben gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt tot nu toe dat het slachtoffer met een van de verdachten een ruzie wilde uitvechten. Op de afgesproken plek waren toen meerdere personen en vond er een groepsmishandeling plaats, aldus het OM.