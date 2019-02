Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Rotterdam Foto: MediaTV

In de Paul Krugerstraat in Rotterdam-Zuid is woensdagavond iemand neergestoken. De politie is met speciale agenten in de straat om de vermoedelijke dader in een pand aan te houden.

De steekpartij vond kort voor 21:00 uur plaats. De traumahelikoper werd ingevlogen om medische spoedhulp te verlenen. Daarna is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte van de steekpartij is mogelijk een nabijgelegen pand ingerend. Speciale agenten van het Team Parate Eenheid zijn ingezet om de verdachte aan te houden. Een zijstraat is over een lengte van driehonderd meter door de politie afgezet. De politie kon rond 22:00 uur nog niets zeggen. "Er is een operationele actie gaande en ik mag daar verder niets over zeggen", aldus de woordvoerster. Meer volgt.