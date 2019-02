Gewonde bij steekpartij in Rotterdam-Zuid

In de Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid heeft de politie woensdagavond urenlang gezocht naar de dader van een steekpartij. Rond 20:30 uur werd iemand neergestoken in de Paul Krugerstraat.

De traumahelikoper kwam ter plaatse om de gewonde te behandelen. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.

De dader vluchtte mogelijk in de nabijgelegen Goede-Hoopstraat een pand in. De straat was twee uur lang over een lengte van tweehonderd meter afgezet. Bewoners die buiten een kijkje namen, werden teruggestuurd hun huizen in.

Rond 22:30 uur ging een speciale eenheid van de politie een portiek binnen. Kort daarna werd de straat plotseling vrijgegeven.

Een politiewoordvoerster kon kort na 23:00 uur geen verdere mededelingen doen. Het blijft daarom voorlopig onduidelijk of het slachtoffer een man of vrouw is, hoe ernstig de verwondingen zijn en of aanhoudingen zijn verricht.