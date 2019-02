30.000 euro boete voor eierfraude

Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland moet een boete van 30.000 euro betalen voor fraude met eieren. Die kregen een vals herkomstnummer, waardoor niet te achterhalen was waar ze vandaan kwamen.

Een deel van de eieren had een te hoog fipronilgehalte, een ander deel werd ‘omgekat’ om te worden verkocht als scharrelei.

Nadat het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren was aangetroffen, werden in 2017 miljoenen eieren in Nederland en België vernietigd. Supermarkten haalden uit voorzorg mogelijk besmette eieren uit de schappen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit trof in juni 2018 op het bedrijf in Mijnsheerenland 280.000 ongestempelde eieren aan waarvan de herkomst niet te achterhalen was. Ook kregen volgens het Openbaar Ministerie eieren er een nummer van een pluimveebedrijf in het midden van het land, waardoor ze zouden kunnen worden verkocht als scharrelei.

Het bedrijf uit Mijnsheerenland liet zich weinig gelegen liggen aan de voedselveiligheid en heeft het vertrouwen van de sector een forse knauw toegebracht, vond het OM.