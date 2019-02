Zes kanshebbers op Grote Poëzieprijs

Zes dichtbundels zijn genomineerd voor De Grote Poëzieprijs (25.000 euro) die op 16 juni wordt uitgereikt tijdens het vijftigste Poetry International Festival in Rotterdam.

De kanshebbers zijn Nachtboot van Maria Barnas, Stalker van Joost Decorte, Habitus van Radna Fabias, Het woedeboek van Roelof ten Napel, Genadeklap van Willem Jan Otten en Onze kinderjaren van Xavier Roelens.

"We mogen concluderen dat de Nederlandstalige poëzie springlevend is", aldus de jury na het lezen van 150 inzendingen, die samen een in alle opzichten (vorm, inzenders) zeer divers beeld gaven. Vrouwen publiceren alleen nog altijd minder poëzie dan mannen: nog geen 30 procent van de gepubliceerde bundels is geschreven door een vrouw, telde het gezelschap.

"Ons viel op dat er veel gedichten waren die een expliciet of impliciet politieke lading hadden: blijkbaar vraagt deze tijd om een antwoord van de literatuur", constateerde het college verder.

In de jury zaten onder anderen Joost Baars, winnaar van de VSB Poëzieprijs (de voorganger van De Grote Poëzieprijs), en Adriaan van Dis.