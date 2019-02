Zoeken naar woorden bij 30 Seconds-toernooi in Spijkenisse

Hoe omschrijf je het land China zonder te noemen dat er Chinezen wonen? Wat is de naam van de vriend van hockeyster Naomi van As? Uit welk stadje komt de palingsound? Deze vragen werden woensdagavond allemaal gesteld tijdens de eerste editie van het Nissewaards Kampioenschap 30 Seconds in Spijkenisse.

Bij dit spel moet je - zoals de naam al doet vermoeden - in dertig seconden zoveel mogelijke antwoorden aan de hand van omschrijvingen proberen te raden. Het aantal goede antwoorden én een gooi met de dobbelsteen bepalen hoeveel stappen je vooruit mag op het speelbord.

In totaal deden woensdag 32 teams in café Gers mee. Hoofdprijs: een weekendje weg. Strijd was er zeker tijdens het toernooi. "Maar dit spel is in gezelschappen vooral heel erg leuk", legt organisator Jeroen Soeteman uit.

Terugkerend evenement

De winnaar van het Nissewaards Kampioenschap 30 Seconds kan maar kort van zijn succes genieten, want donderdagavond is alweer de tweede editie. "We zitten al praktisch vol", zegt Soeteman. Het is de bedoeling dat dit toernooi elke maand georganiseerd wordt in café Gers. "We willen een superleuke avond creëren."

Deelnemers zijn in elk geval enthousiast over het kampioenschap. Al weten zij niet altijd de antwoorden op de kaartjes. "De X-factor ontbreekt vanavond, we hebben niet goed geoefend", knipoogt een mannelijke deelnemer.

Ook al heb je niet veel kennis, dan zijn er volgens een vrouwelijke kandidaat handige ezelsbruggetjes: "Als je het niet weet, dan kun je iemands karaktertrekjes omschrijven. Als je een plaatsnaam niet weet, dan kun je zeggen dat je daar laatst bent gaan winkelen. Probeer herinneringen op te halen."