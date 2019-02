Scholieren voeren actie voor klimaat

Scholieren uit heel Nederland voeren donderdag actie, voor meer aandacht voor het klimaat. Ze komen donderdag onder meer bijeen in Den Haag.

De leerlingen blijven voor de staking weg van school. De actiegroep Youth for Climate houdt rond het middaguur een korte protestmars door het centrum van de stad.

De actiegroep verwacht zelf enkele duizenden deelnemers in Den Haag. Hoeveel leerlingen uit de regio mee doen aan de staking, is niet duidelijk.

Wetenschappers

Inmiddels hebben meer dan driehonderd Nederlandse wetenschappers aangegeven achter de scholieren te staan die donderdag protesteren. De Nederlandse wetenschappers volgen hun Belgische collega's die vorige week hun regering opriepen de klimaatverandering tegen te gaan.

Ze schrijven in een open brief dat er geen sprake is van doemdenken, maar dat het gaat om feiten. Onder de ondertekenaars zijn twaalf wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en zes medewerkers van de Hogeschool Rotterdam en InHolland.