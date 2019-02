Celstraf geëist tegen Rotterdammer na bijtincident

Een 71-jarige Rotterdammer wordt verweten dat hij een bijtincident door de hond van zijn zoon, niet heeft voorkomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een 8-jarig meisje raakte bij het bijtincident zwaargewond aan haar rug en arm.

De hond zou al vaker betrokken zijn geweest bij bijtincidenten. In augustus 2017 ging het mis in Rotterdam-Bospolder. Het meisje van 8 was met vriendinnen aan het spelen in het park, toen de man met de hond kwam aanlopen. Volgens het OM heeft de hond vervolgens zonder aanleiding het meisje aangevallen en niet meer losgelaten. Een voorbijganger heeft uiteindelijk de hond met een stoeptegel en stok op zijn hoofd geslagen, zodat hij zou stoppen met bijten.



Volgens het OM heeft het meisje een operatie en meerdere behandelingen moeten ondergaan voor de beten. "Zij is beschadigd voor het leven en zal regelmatig geconfronteerd worden met de gevolgen van deze traumatische ervaring", zei de Officier van Justitie woensdag.

De hond is na het bijtincident afgemaakt. Tegen de 71-jarige man is een voorwaardelijke celstraf van vier weken geëist. Daarbij zijn de voorwaarden gesteld dat de Rotterdammer geen honden meer mag houden of uitlaten. Ook mag hij zich niet meer schuldig maken aan strafbare feiten. Daarnaast is tachtig uur taakstraf geëist.

"De officier heeft in haar strafeis meegenomen dat de houding van de verdachte onverschillig en egocentrisch is", meldt het OM. "Het ontbreekt hem aan enige empathie in de richting van het slachtoffertje."

De rechtbank doet op woensdag 20 februari uitspraak.