Hoogleraar Rotmans: toekomst van kinderen staat op het spel, prachtig dat ze staken

"Ik vind het prachtig dat ze het doen. Gewoon op eigen initiatief en helemaal niet geïndoctrineerd." Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Jan Rotmans staat pal achter de scholieren die donderdag staken uit bezorgdheid over klimaatverandering.

Samen met zo'n 350 wetenschappers schreef hij een open brief met de feiten uit de klimaatwetenschap op een rij. "Belangrijkste punt is dat we zien dat de aarde opwarmt. Dat wordt vrijwel volledig door de mens veroorzaakt. We hebben nog een jaar of tien om daar iets aan te doen. Zo niet, dan kunnen er allerlei extremen voorkomen en staat de toekomst van die kinderen op het spel."



Rotmans stoort zich aan het dedain waarmee de afgelopen tijd over stakende scholieren is gesproken. "Er waren zelfs mensen die vonden dat ze geïndoctrineerd werden door de scholen of de ouders. Wij zien van dichtbij dat er een nieuwe generatie opstaat die echt bezorgd is over het klimaat. In deze open brief geven we aan dat ze terecht bezorgd zijn."

De hoogleraar begon maandagmiddag met het verzamelen van namen van wetenschappers voor de open brief, geïnspireerd door Belgische wetenschappers. "In no-time konden we honderden collega's vinden die dat ondersteunden." De ondertekenaars zijn mensen van naam en faam, maar er zijn ook veel jonge wetenschappers bij. "Alle namen die er toe doen staan erbij", zegt Rotmans.

De hoogleraar legt uit dat binnen de klimaatwetenschap niet of nauwelijks experts zijn die sceptisch zijn tegenover klimaatverandering. "Dat zijn veelal gepensioneerde hoogleraren die daar een andere mening over hebben. Maar die publiceren er niet over, dus die kunnen we niet serieus nemen."

De hoogleraar concludeert: "Wij verstoren het klimaat op aarde, dat is al langer bekend en de gevolgen worden zichtbaar." Hij hoopt donderdag nog langs het Malieveld te gaan. "Ik heb tal van besprekingen, maar ik probeer er tussendoor toch even bij te zijn. Ik vind het prachtig dat ze het doen."