Esther Vergeer voor één dag hoofdredacteur RTV Rijnmond

Zevenvoudig paralympisch tenniskampioen Esther Vergeer zit donderdag voor een dag op de stoel van RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma. De sportvrouw kiest onderwerpen voor radio, televisie en internet die in haar ogen belangrijk en actueel zijn.

Zo maken we donderdag reportages over de rolstoeltoegankelijkheid van Rotterdam. Daar is de afgelopen jaren veel in verbeterd, maar nog niet overal kunnen rolstoelers makkelijk komen. We gaan kijken op de Wilhelminakade en op Katendrecht, hippe stukjes van Rotterdam.

Op Rijnmond.nl komt op verzoek van Esther een column over Rita van Driel. Sinds 2008 werkte Rita voor het NOC*NSF en deed veel voor de paralympische sport. Onlangs nam ze afscheid.

Ook is er een reportage over De Esther Vergeer Foundation, die zorgt ervoor dat kinderen met een beperking kunnen sporten bij een 'gewone' vereniging.

Rijnmond Nu

Esther is zelf te gast in het radioprogramma Rijnmond Nu, van 16:00 tot 19:00 uur. Presentator Dave van der Wal praat met haar over haar sportloopbaan, de Esther Vergeer Foundation en haar huidige functie als directeur van het rolstoeltennistoernooi tijdens het ABN AMRO WTT, volgende week in Ahoy. Eén van de deelnemers, Maikel Scheffers, blikt vooruit op zijn tennisweek in Rotterdam.

Tussen 18:00 en 19:00 uur zijn twee paralympische atleten te gast in de studio. Diede de Groot, de beste rolstoeltennisspeelster van dit moment en Lisette Teunissen, de zwemster die een jaar geleden stopte. Met Esther Vergeer praten ze over het leven als paralympische topsporter.

Rolstoeltennisster Esther Vergeer is één van de succesvolste sportvrouwen die Nederland heeft gekend. Ze was tien jaar lang de absolute nummer één in haar sport en won onder meer zeven keer paralympisch goud.