Ode aan het Dijkzigt Ziekenhuis tijdens Operadagen Rotterdam

De organisatie van de Operadagen Rotterdam brengt een ode aan het voormalige Dijkzigt Ziekenhuis. Halverwege mei wordt het publiek meegenomen door de gangen en bijzondere ruimten van het oude gebouw.

"We kunnen een kijkje nemen in de gaarkeukens, we gaan naar de operatiezalen: we komen op plekken waar we normaal nooit hadden kunnen komen", zegt Tobias Kokkelmans van de Operadagen. Tijdens de tour zijn verhalen te horen van mensen die in het ziekenhuis hebben gewerkt of hebben verbleven. Ook worden concerten gegeven in verschillende ruimtes. "Het zijn allemaal verhalen over leven, geboorte en afscheid."

De Operadagen staan erom bekend voorstellingen te maken op bijzondere locaties. "Zo zaten we ooit in de oude gevangenis van de Noordsingel", zegt Kokkelmans. "Nu zitten we in het ziekenhuis. We vinden het fantastisch dat we die kans krijgen."

Tijdens de voorstellingen komen muziek, sfeer, verhalen en een stukje Rotterdamse geschiedenis bij elkaar. Voor dat laatste onderdeel is de organisatie nog op zoek naar bijzondere verhalen. "We hebben vorige week een oproep geplaatst, zodat mensen hun verhaal kunnen delen. De inzendingen stromen binnen", laat Kokkelmans weten. Meer verhalen zijn altijd welkom .

De Operadagen Rotterdam zijn van 22 tot en met 26 mei. De kaartverkoop voor de voorstellingen in het Dijkzigt Ziekenhuis start 13 maart.