Oppositie: waarom doet college geen aangifte tegen Visser?

De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Rotterdam begrijpen niet waarom het college nog geen aangifte gedaan heeft tegen de dinsdag opgestapte wethouder Visser. Woensdag liet het college weten eerst een extern onderzoek te doen naar de stukken die Visser gelekt heeft naar de pers.

“Normaal wordt er altijd aangifte gedaan bij een vermoeden van lekken. Bij het partijkartel van dit college gelden andere regels dan voor andere Rotterdammers”, vindt raadslid Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. “Er is een duidelijk signaal nodig”, vindt raadslid Van Baarle van Denk. “Daarom zijn we teleurgesteld dat er nog geen aangifte is gedaan, maar een onderzoek komt.”

De oppositie verwijst naar de aangifte die burgemeester Aboutaleb afgelopen najaar deed van vermeend lekken door een raadslid over het vertrek van gemeentesecretaris Ina Sjerps. Van Baarle ging in zijn oordeel het verst door Visser een ‘vermeend crimineel’ te noemen.

De coalitiepartijen benadrukken dat het om een ingewikkelde zaak gaat. “Dit is geen gestolen fiets waarvan je aangifte doet”, zegt raadslid Karremans van de VVD. Zijn college Engberts (PvdA) noemt het zorgvuldig dat er eerst onderzoek gedaan wordt. “De status van dit document is niet duidelijk, dat moet eerst duidelijk worden.”

De presentatie uit 2009 die Visser naar de pers heeft gelekt, kan uit zijn eigen archief komen en niet op dezelfde manier zijn gepresenteerd in het college. Daarmee is het mogelijk geen collegestuk. Om daar duidelijkheid over te krijgen, wordt eerst een extern onderzoek naar het stuk gedaan, daarna wordt mogelijk alsnog aangifte van lekken gedaan.

Ook zijn er vragen over raadsleden die de stukken in handen zouden hebben gehad. “Klopt dit en wat zijn de gevolgen daarvan”, vroeg raadslid Büyükçiftçi van Nida.

Kundig wethouder

Coalitiepartijen, maar ook raadslid Verkoelen van 50Plus, prijzen de inzet van Visser voor de stad Rotterdam. “Hij was een zeer kundig wethouder en dit is een persoonlijk drama”, zegt Verkoelen. “Hij stak zijn nek uit, had ambitie en dat waarderen wij. Niet alles was zichtbaar, zo was er vanaf zijn komst als wethouder van Financiën een goedgekeurde jaarrekening”, zei raadslid Zeegers (D66) over haar partijgenoot.

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga reageren vanmiddag op de gestelde vragen.