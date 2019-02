Stakende scholieren: veroorzakers klimaatproblemen moeten verantwoordelijkheid pakken

Spandoeken met kreten als 'Houd je van tomaat, red dan het klimaat' en 'Maak van Nederland geen tropisch vakantieoord, denk aan het klimaatakkoord'. "Zoiets", zegt de 15-jarige Haroen van het Marnix Gymnasium in Rotterdam over zijn vondsten. Hij protesteert donderdag met duizenden medescholieren op het Malieveld in Den Haag, omdat hij vindt dat de overheid te weinig doet tegen klimaatverandering.

"Er wordt te veel afgewenteld op onze generatie. Ik vind dat de veroorzakers van de problemen hun verantwoordelijkheid moeten pakken", zegt de scholier. Elanor van 16 jaar is het met hem eens. "Het klimaatprobleem is al mijn hele leven een ding. We moeten er echt iets mee doen, want zo komen we er niet."

Zelf probeert ze in het dagelijks leven haar steentje bij te dragen aan een beter milieu door afval te scheiden en water, stroom en gas te besparen. "We vliegen soms wel, maar zo min mogelijk", geeft ze toe.

"Het zijn ondernemende leerlingen, en ze denken goed over dingen na. Dat is heel leuk", zegt trotse schooldirecteur Yolande de Beer. "Ze mogen staken, als ze toestemming hebben van hun ouders."

Zorgen



De directeur heeft wel wat zorgen. "We hebben in de brief aan de ouders geschreven dat we vanwege de veiligheid terughoudend zijn. Het zijn jonge mensen die in grote groepen terechtkomen daar. Ik weet ook niet wat voor andere groepen daar op af komen, die misschien niet zo goede bedoelingen hebben. Als je als ouder toestemming geeft, ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid. Ik hoop dat alles goed geregeld is en dat ze allemaal veilig terugkomen."

Niet alle scholieren stappen enthousiast in de trein naar Den Haag. Jelger (15) is bang dat scholieren gewoon een dagje vrij willen. "Ik weet dan ook niet of het zo veel zin heeft en of het echt een signaal is." Het onderwerp klimaat boeit hem wel, maar demonstreren op het Malieveld staat hem niet zo aan.

Ook basisschoolleerlingen doen mee, zoals Lima, Roef en Floris (10) van basisschool 't Landje in Rotterdam. Lima hield haar spreekbeurt over het klimaat en vindt dat de politiek meer moet doen om mensen beter met het milieu om te gaan.