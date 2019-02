'Steekpartij' Rotterdam-Zuid blijkt mishandeling

Het 20-jarige slachtoffer dat woensdagavond zou zijn neergestoken in Rotterdam-Zuid, blijkt samen met een 21-jarige man te zijn mishandeld. Dat meldt de politie.

In eerste instantie kwam bij de hulpdiensten woensdagavond een melding binnen van een steekpartij in de Paul Krugerstraat. Buiten vond de politie de twee slachtoffers, waarvan één een hoofdwond had. De 20-jarige Rotterdammer bleek op zijn hoofd te zijn geslagen, waardoor hij de verwonding heeft opgelopen. Van steken was dus geen sprake.



Uit onderzoek bleek dat het tweetal in een woning aan de Goede-Hoopstraat is mishandeld. Agenten vonden in het pand sporen van de mishandeling, maar de verdachten werden daar niet aangetroffen.

Waarom het tweetal is mishandeld, is niet duidelijk.