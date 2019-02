Politie zoekt op Curaçao naar dader fatale schietpartij Katendrecht

De politie gaat op Curaçao zoeken naar de dader van de schietpartij in Rotterdam-Katendrecht op 28 oktober vorig jaar. Bij die schietpartij op de Rechthuislaan werd de 32-jarige Dairon Alberto doodgeschoten.

Rechercheurs hebben een tip gekregen dat de daders of één van de daders naar Curaçao zou zijn gevlucht. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid naar Curaçao.

Dairon stond op de nacht van de schietpartij met wat vrienden op straat, toen de nog onbekende schutter met een getrokken vuurwapen op hen af kwam lopen. Op camerabeelden is te zien hoe Dairon, door vrienden Dajo genoemd, nog probeerde te vluchten voor zijn belager.

Wraak

De politie ziet als een van de scenario's dat de dood van Dairon een wraakneming was, voor een eerdere liquidatie in Rotterdam Beverwaard. December 2017 werden aan de Rhijnauwensingel twee mannen doodgeschoten.

Binnen dat scenario is het volgens de politie waarschijnlijk dat Dairon Alberto per ongeluk is gedood en dat het eigenlijke doelwit een ander was.

Een van de slachtoffers aan de Rhijnauwensingel was Gilbert Henrietta. Hij zou lid zijn geweest was de Antilliaanse bende NLS, No Limit Soldiers. De dader(s) van de moord op Dairon zouden dan in die hoek gezocht kunnen worden. Maar de Rotterdamse recherche benadrukt dat er ook andere scenario's worden bekeken.



De politie zegt te vrezen voor nieuwe schietpartijen. "De geweldsspiraal moet gestopt worden." De vader van Dairon, Charon Vurtaal, doet een oproep aan mensen die meer weten van de liquidatie in Katendrecht, zich te melden.

Onschuldig

“Ze schieten mensen neer voor geld. Het is net een bedrijf. En het maakt ze ook niet uit als ze de verkeerde raken. Dairon was onschuldig. Maar het is als een virus. Die schiet weer op die. Dit moet stoppen.”

Vurtaal zegt elke dag een kaarsje te branden en te bidden dat de daders van de moord op zijn zoon worden opgepakt. “Zijn zoon van 8 wordt nog steeds huilend wakker ‘s nachts en schreeuwt dan om zijn vader. Elke dag leef ik met de pijn om het verlies van mijn zoon, maar ook met het verdriet van mijn kleinzoon.”