Fraser: 'Alleen echte toppers vertellen elkaar de waarheid'

Bij Sparta keren Adil Auassar en Mohamed Rayhi in de topper tegen FC Twente terug in het elftal. Zij ontbraken afgelopen weekend nog tegen FC Volendam. Ook Deroy Duarte, die geblesseerd uitviel, kan gewoon spelen.

Trainer Henk Fraser legde donderdagochtend de training stil en uitte zijn woede. Zijn spelers corrigeren elkaar te weinig, vond hij. ''In het algemeen durven we elkaar veel minder de waarheid te vertellen. Zowel maatschappelijk als in de sport. In mijn tijd waren we ook vrienden, maar we trainden elkaar ook. Je had volledige weerstand. Dan kan je wel eens iemand raken. Natuurlijk ontstond er ook wel eens een stoeipartij, maar over het algemeen werd wel de waarheid verteld. Juíst omdat we vrienden waren. Dat heb ik de spelers net ook verteld.''

''Echte toppers vertellen elkaar de waarheid'', gaat Fraser verder. ''En soms kan dat best confronterend zijn. Ik vind dat Adil Auassar deze rol moet vervullen bij ons. Ik vind dat Royston Drenthe deze rol zou moeten vervullen en ik vind dat Bart Vriends dat zou moeten doen. Maar ook zij zijn opgegroeid in deze tijd, waarin het wat moeilijker is om dat te doen.''

En dus moet Fraser zelf langs de kant van het veld zijn ploeg er op attenderen dat het, zoals in de wedstrijd tegen Volendam (2-2), weer aan het inkakken is. ''Als trainer ben je de storende factor voor hen. Dat begrijp ik wel. Het komt wel vaak vanaf de zijkant. Dat is niet alleen mijn probleem, maar van heel het Nederlandse voetbal. Heel vaak kan je als trainer wel wat doen. Aanpassing in speelwijze of in namen. Maar er zijn ook fases waarin je toch niet meer kan bereiken.''

Bekijk hierboven het volledige interview met Henk Fraser.