Bijzonder huis te koop: Penthouse van 1,1 miljoen in Ridderkerk

De huizenmarkt in onze regio gaat als een malle. Hoog tijd om eens te gaan kijken bij een aantal bijzondere panden die te koop staan. In Ridderkerk staat een penthouse in een oude fabriekshal te koop, aan de Drierivierenlaan. De prijs? 1.100.000 euro kosten koper.

Aan de 'goudkust' van Slikkerveer, tussen de villa’s van havenbaronnen, staat de oude werf van Smit. In die enorme fabriekshal pal aan de rivier zijn in 2008 appartementen gebouwd, met behoud van allerlei authentieke elementen. Het penthouse op nummer 49 staat te koop, voor ruim een miljoen euro.

Vakantiehuis

De verkopers zijn Henk en Meta, uit Amsterdam. Zij gebruiken deze loft als hun weekendadres. "We hebben een druk leven in de hoofdstad en vertrekken graag in het weekend naar dit huis in Ridderkerk", vertelt Henk. "Je komt hier helemaal tot rust. Het is hier hartstikke stil en we genieten van het scheepvaartverkeer dat voorbij komt."

Het appartement heeft enorme industriële ramen en kijkt uit op het zogenoemde drierivierenpunt, waar de Lek, de Nieuwe Maas en rivier de Noord samenkomen. In de bijbehorende jachthaven zijn ook twee ligplaatsen die bij het appartement horen. Die zijn los te koop.

Aan het water

Hoe komen twee Amsterdammers in Ridderkerk terecht? Henk: "Ik kom oorspronkelijk uit Limburg en heb altijd een fascinatie voor de Maas gehad. Toen we aan het kijken waren naar een vakantiewoning, zijn we op allerlei plekken langs die rivier geweest."

Uiteindelijk kwamen ze uit in Ridderkerk. "Het was toen nog een bouwplaats. Het was zondag en ik ben over het hek geklommen om toch even te kunnen kijken. We vonden het fantastisch en hebben meteen een bod gedaan."

Niet in je blootje

Het appartement heeft zeeën van ruimte, enorme raampartijen en heel hoge plafonds. Alles is open. Ook de twee slaapkamers ‘zweven’ in de ruimte. Om het boven toch wat knusser te krijgen, kun je gordijntjes dicht trekken. "Inkijk heeft het penthouse in principe niet, maar het kan een onbehaaglijk gevoel geven om open en bloot naar de badkamer te lopen. Mij persoonlijk boeit het niet zo”, zegt Henk.

Hij en Meta genieten niet alleen van het huis, maar ook van de directe omgeving. Dan nemen ze de Waterbus, die praktisch naast de scheepswerf stopt. Ze fietsen graag bij Kinderdijk of gaan shoppen in Rotterdam.

En nu staat het penthouse al anderhalf jaar te koop. Henk en Meta hoeven niet per se van hun vakantiehuis af zeggen ze, maar willen graag weer eens ergens anders iets kopen. Of niet. Ze kijken wel.