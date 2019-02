Ook onderzoek naar Rotterdams raadslid Eskes wegens lekken

Burgemeester Aboutaleb heeft donderdag tijdens het debat over het vertrek van wethouder Visser bevestigd dat er onderzoek loopt naar een ander raadslid vanwege lekken. Naast wethouder Visser zou een raadslid ook geheime stukken hebben gedeeld met de pers.

Bronnen bevestigen dat het gaat om Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA. Ze zou dinsdag, de dag dat Adriaan Visser opstapte als wethouder, zich gemeld hebben bij burgemeester Aboutaleb. Zelf wil ze dit niet bevestigen.



Meteen na de publicatie van dit nieuws vroeg raadslid Eerdmans een schorsing aan. Daarna werden verschillende moties ingediend. Leefbaar wil een onafhankelijk onderzoek naar de gelekte stukken. "Er zijn signalen dat naast dit raadslid er nog meerdere raadsleden waren die dit stuk hadden en ook anderen achter collegetafel", zegt Eerdmans.

Nida-raadslid Büyükçiftçi vraagt om een hoofdelijke stemming, waardoor elk raadslid zich moet uitspreken of hij of zij geen kennis had van het gelekte stuk.

VVD'er Karremans reageerde daarop fel: "Er is geen behoefte aan een openbare biecht." Burgemeester Aboutaleb geeft aan dat de motie in strijd is met artikel 27 van de gemeentewet, daarmee verklaart de burgemeester de motie buiten de orde.



Het onderzoek dat Leefbaar wil werd door de coalitiepartijen weggestemd. "Wij hebben vertrouwen in het onderzoek dat het college op dit moment uitvoert", zei raadslid Roest. Wel besloot de gehele gemeenteraad om de geheimhouding van alle stukken die verband houden met het Rekenkamerrapport over de aankoop van het Schiekadeblok af te halen.