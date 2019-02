Twee gewonden bij steekpartij in Schiedams huis

Een ruzie in een woning aan de Van Musschenbroekstraat in Schiedam is donderdagmiddag fors uit de hand gelopen. Er werd gestoken en twee mensen raakten gewond.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed naar de straat. Volgens een ooggetuige zaten mensen die uit het pand naar buiten kwamen allemaal onder het bloed. "Bij een persoon leek een mes over zijn rug te zijn gehaald, een ander was in zijn gezicht gestoken."

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is daar later aangehouden.

De politie heeft in de omgeving van de straat, kort na elkaar, ook twee personen opgepakt. Hoeveel mensen er bij de ruzie in het huis betrokken waren en wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Volgens een buurtbewoner is het pand van een huisjesmelker en wonen er arbeidsmigranten, die vaak voor overlast zorgen.