De aller... allerlaatste expo's in Boijmans voor de sluiting

Wie Museum Boijmans van Beuningen wil bezoeken vóór de definitieve sluiting, heeft nog drie maanden de tijd. Vanaf zaterdag 9 februari zijn er drie nieuwe tentoonstellingen te zien. De oude vleugel van het gebouw is vorige maand gesloten. Boijmans zal vanaf mei voor zeven jaar volledig dichtgaan vanwege een grote renovatie.

De meest omvangrijke van de drie tentoonstellingen is de Bauhaus expositie 'Nederland - Bauhaus'. Er zijn 800 kunstwerken en voorwerpen te zien, variërend van meubels, keramiek en foto's.

Het Bauhaus was een opleiding voor kunstenaars, architecten en ambachtslieden, die honderd jaar geleden werd opgericht in Duitsland. De invloed is nog steeds terug te vinden de hedendaagse architectuur en vormgeving.

Rotterdam en Bauhaus 'hebben iets' met elkaar. De projecten van architect J.J.P. Oud en de Van Nellefabriek zijn geïnspireerd door deze ontwerpschool.

Naast de tentoonstelling organiseert Boijmans rondleidingen in en langs gebouwen waarin de Bauhaus-invloed is terug te vinden, zoals de Kiefhoek, de Parklaanflat en Huis Sonneveld. Daarnaast gaat er een pendelbus rijden tussen het museum en de Van Nellefabriek.

De twee andere tentoonstellingen waarmee Boijmans dit weekend opent, zijn een hommage aan de Rotterdamse kunstenaar Co Westerik 'Dagelijkse verwondering' en een selectie van hoogtepunten uit de collectie 'Als de luiken sluiten'.

Westerik overleed in september 2018 op 94-jarige leeftijd. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld 'Het touwtje springende meisje' dat in de zeventiger jaren op de muur van politiebureau aan het Haagseveer te zien is geweest.

Ook de laatste aanwinst van het museum 'Meester van de Heilige Veronica' wordt getoond. Dit werk uit 1400 werd onlangs op een veiling in Londen aangeschaft.