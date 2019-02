Schiedam blijft Intercity-stad op het spoor

De kogel is door de kerk, Schiedam behoudt definitief haar status als Intercity-stad. De komende jaren wordt het spoor zo aangepast dat er vier Intercity's en zes Sprinters per uur de stad aan zullen doen.

Tussen Rotterdam en Schiedam liggen vier sporen, waarvan er twee overbodig zijn geworden door de aanleg van de Hoekse Lijn. Door de ombouw naar metro liggen de rails er werkloos bij. Dat gaat veranderen. Provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk gaan tussen de 20 en 30 miljoen euro investeren in het traject Rotterdam-Schiedam. In 2024 stoppen er dus meer treinen op station Schiedam Centrum.

Belangrijk ov-knooppunt

"Dat is erg goed nieuws voor de hele regio", zegt de Schiedamse wethouder Jeroen Ooijevaar nadat de afspraken ondertekend waren in het kantoor van de DCMR achter het station. "We zijn een belangrijk ov-knooppunt met trein, bus en metro en bedienen hier zo'n 400 duizend reizigers", zegt de GroenLinks wethouder trots.

Ook gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van verkeer en vervoer juicht de spoorverbouwing toe. "De komende tijd gaan we ook nog stevig lobbyen voor spooruitbreiding tussen Schiedam en Delft want daar liggen nog altijd maar twee sporen en dat moet anders maar kost wel honderden miljoenen meer dan deze ingreep met de vier sporen tussen Schiedam en Rotterdam." In die grote toekomstige operatie wordt dan ook het geplande station Schiedam Kethel weer als mogelijkheid meegenomen.