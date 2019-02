Open tbc bij leerlinge Wolfert van Borsele

Op de scholengemeenschap Wolfert van Borsele in Lansingerland is eind vorige maand open tbc geconstateerd. De zeer besmettelijke ziekte werd vastgesteld bij een leerlinge uit de eerste klas. Zij is inmiddels behandeld.

De ouders van de medeleerlingen zijn per brief geïnformeerd. Ook is er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door de GGD.

De GGD laat weten dat open tbc met regelmaat voorkomt en dat de ziekte goed is te behandelen.

Paar keer per jaar

"Wij constateren het een paar keer per jaar", zegt Mariëlle Kock van de GGD Rotterdam-Rijnmond. "Soms hebben we drie meldingen per maand en dan weer maandenlang geen enkele melding."

De GGD zet een protocol in werking zodra er een melding binnenkomt. Eerst wordt onderzocht of de eerste ring van contacten besmet is. Deze groep is door de GGD Rotterdam-Rijnmond uitgenodigd voor een onderzoek.

Hoe het met de leerlinge van de scholengemeenschap in Lansingerland is, wil de GGD niet zeggen. "Wij gaan niet op individuele gevallen in."