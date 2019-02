Deel dit artikel:













Geen aangifte na schietpartij op druk metrostation Metrostation Beurs

Beschoten worden op een metrostation in het Rotterdamse centrum en vervolgens geen aangifte doen. Het is dan aannemelijk dat het gaat om een ruzie tussen personen, die niet zitten te wachten op bemoeienis van de politie. Overigens had de schietpartij zomaar verkeerd kunnen aflopen.

Die zaterdagavond 2 februari, rond 22.00 uur was het erg druk op metrostation Beurs. Daarom wil de politie, voordat de ruzie verder escaleert, de dader aanhouden. De man die het vermoedelijke doelwit was en werd beschoten, maakte deel uit van een groepje dat stond te wachten. De politie sluit niet uit dat er toch iemand van het groepje gewond is geraakt. Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.